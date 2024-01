Polícia prende dois assaltantes de eletrônica de Cruzeiro do Sul

Poucas horas depois do assalto, as Polícias Civil e Militar de Cruzeiro do Sul prenderam um homem e apreenderam um adolescente que levaram vários objetos de um, eletrônica na Avenida São Paulo, nesta sexta-feira, 19, em Cruzeiro do Sul.

“Agora pela tarde fizemos uma ação conjunta com a polícia civil que resultou na prisão de dois dos criminosos”, citou o capitão Robson Belo, da Assessoria de Comunicação da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul.

De acordo com a Polícia Militar, os dois, com o uso de armas de fogo, ameaçaram o proprietário e os funcionários e amarraram todos no local. Em seguida levaram os celulares das vítimas e alguns equipamentos eletrônicos como caixas

de som. Levaram ainda o HD das câmeras de segurança e saíram correndo sentido Bairro Floresta. Após buscas nas proximidades, o GIRO encontrou 3 caixas amplificadoras,1 ferro de passar, roupas,1 cafeteira e 1 mídiabox B4VR.

Para chegar ao local, o trio usou um carro de corrida por aplicativo. Mas segundo a PM, quando o motorista percebeu se tratar de um assalto, fugiu do local. Um dos criminosos teria deixado documentos pessoais cair no local do crime.