Nenhum candidato do Acre tirou nota mil na redação do Enem 2023; Confira os estados

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), responsável pela organização do Enem, divulgou nesta terça-feira, 16, que 60 redações de todo o país tiraram mil, a nota máxima, no exame.

Conforme o INEP, as redações com nota máxima são de candidatos de 16 estados do país e nenhum do Acre.

A redação deste ano teve como tema “os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”.

Os estados com maior número de redações com nota máxima foram São Paulo e Rio de Janeiro, com sete cada uma. Da Região Norte, o Pará teve três redações com nota mil, além do Amazonas e do Tocantins, com uma redação cada.

No Acre, foram mais de 24 mil pessoas inscritas no último Enem.

Confira abaixo os estados e a quantidade de notas máximas em cada:

Estados nota 1000

São Paulo – 7



Rio de Janeiro – 7



Rio Grande do Sul – 6



Rio Grande do Norte – 6



Bahia – 4



Ceará – 4



Goiás – 4



Pará – 3



Sergipe – 3



Espírito Santo – 2



Minas Gerais – 2



Pernambuco – 2



Amazonas – 1



Distrito Federal – 1



Santa Catarina – 1



Tocantins – 1