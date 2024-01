Remédios para disfunção erétil e dor no peito aumentam risco de morte precoce

Medicamentos inibidores da fosfodiesterase tipo 5 são um tratamento comum para disfunção erétil em homens com doença cardiovascular.

Mas tomar este medicamento juntamente com nitratos, um medicamento comum para dores no peito, aumenta os riscos de resultados negativos para a saúde, como insuficiência cardíaca e morte precoce.

É o que aponta um novo estudo publicado na segunda-feira (15) no Journal of the American College of Cardiology.

“Nosso objetivo é ressaltar a necessidade de uma consideração cuidadosa centrada no paciente antes de prescrever remédios [como esse] para homens que recebem tratamento com nitrato”, disse o principal autor do estudo, Dr. Daniel Peter Andersson, professor associado do departamento de medicina do Instituto Karolinska em Estocolmo, em um comunicado à imprensa.

“Além disso, justifica nossos esforços para continuar a pesquisa sobre os efeitos ambíguos dos medicamentos para disfunção erétil em homens com doenças cardiovasculares.”

Um problema conhecido, mas crescente

O uso de inibidores de fosfodiesterase tipo 5 em pessoas com disfunção erétil e doenças cardiovasculares tem sido controverso, uma vez que o medicamento e os nitratos induzem hipotensão, ou pressão arterial baixa, ao atuarem nas células endoteliais de maneiras diferentes.

As células endoteliais revestem os vasos sanguíneos e regulam as trocas entre o sangue e os tecidos circundantes. Estudos anteriores sobre os benefícios ou malefícios do uso simultâneo foram mistos.

Mas, apesar das pesquisas existentes e das diretrizes clínicas desencorajarem o uso simultâneo dos medicamentos, “os médicos estão vendo um aumento nos pedidos de medicamentos para disfunção erétil por parte de homens com doenças cardiovasculares”, disse Andersson.

O estudo incluiu 61.487 homens do Registro Nacional Sueco de Pacientes com doença arterial coronariana estável e histórico de infarto do miocárdio (um ataque cardíaco) ou intervenção coronária percutânea entre 2005 e 2013.

A intervenção coronária percutânea, também conhecida como revascularização, é um procedimento não cirúrgico que trata bloqueios em uma artéria coronária abrindo seções bloqueadas ou estreitadas da artéria, restaurando o fluxo sanguíneo para o coração, de acordo com a Yale Medicine.

Os participantes também receberam duas prescrições de nitratos (nitroglicerina sublingual ou nitratos orais) no prazo de seis meses. Os autores analisaram os efeitos de também terem recebido pelo menos duas prescrições dos medicamentos para disfunção erétil sildenafil, vardenafil ou tadalafil.

Destes participantes, 55.777 homens foram tratados apenas com nitratos, enquanto 5.710 foram tratados com nitratos e inibidores de fosfodiesterase tipo 5.

O tempo médio de acompanhamento e a idade no grupo nitrato foi de 5,7 anos e cerca de 70 anos, respectivamente; para o grupo combinado foi de 3,4 anos e cerca de 61 anos.

O grupo combinado teve um risco ligeiramente maior de morte prematura por todas as causas. O risco de ter sido submetido a revascularização durante o período de acompanhamento foi duas vezes maior do que o grupo que recebeu apenas nitratos.

Dr. Howard C. Herrmann, professor de doenças cardiovasculares da Universidade da Pensilvânia, John W. Bryfogle, não ficou surpreso com as principais descobertas.

Os especialistas “sabem há décadas sobre o risco potencial de pressão arterial baixa com esta combinação de terapias (e) sobre a coexistência de disfunção erétil em muitos pacientes com doença arterial coronariana devido a ambas as doenças terem disfunção endotelial”, Herrmann, que não esteve envolvido no estudo, conforme disse por e-mail.

Mas ele ficou “mais surpreso com a alta frequência (9%) de pacientes que receberam prescrição de ambos os medicamentos”, acrescentou Herrmann, também chefe da seção de cardiologia intervencionista do Hospital da Universidade da Pensilvânia.

“Deve servir como um alerta adicional aos médicos sobre a co-prescrição desses medicamentos.”

O que os pacientes devem saber

O estudo tem pontos fracos, incluindo “não saber exatamente como os pacientes tomaram os dois medicamentos: o momento, com que frequência, quais instruções foram dadas a esse respeito, quais tipos de nitratos e inibidores de fosfodiesterase tipo 5 (com suas diferentes meias-vidas)”, disse Herrmann.

A meia-vida refere-se a quanto tempo leva para que a quantidade do ingrediente ativo de um medicamento em seu corpo seja reduzida pela metade, ou quanto tempo um medicamento permanece ativo.

“Além disso, este tipo de análise não pode provar a causalidade e pode ser que a necessidade de inibidores de fosfodiesterase tipo 5 seja um marcador para uma doença mais grave, em vez de que a medicação seja a causa de mais eventos”, acrescentou Herrmann.

Ter conclusões mais definitivas sobre os efeitos da combinação de medicamentos na saúde exigiria “um estudo randomizado em que os pacientes recebessem inibidores de fosfodiesterase tipo 5 e nitratos, ou nitratos aleatoriamente”, disse o Dr. Dimitrios Terentes-Printzios, cardiologista intervencionista do primeiro departamento de cardiologia das Universidades Nacional e Kapodistrian de Atenas, na Grécia, via e-mail. Terentes-Printzios não esteve envolvido no estudo.

Geralmente, esses medicamentos não devem ser usados ​​juntos, disse Herrmann.

Mas “os pacientes com disfunção erétil que desejam usar um inibidor de fosfodiesterase tipo 5 devem discutir com seu médico outras opções de tratamento para disfunção erétil, bem como a necessidade de nitratos (e alternativas) e ser instruídos sobre o momento de tomar ambos os medicamentos”, disse Herrmann.

“Por exemplo, um paciente que toma um inibidor de fosfodiesterase tipo 5, faz sexo e depois desenvolve angina não deve tomar medicação com nitrato para tratá-la, mas deve procurar atendimento médico.”