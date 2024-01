17% dos beneficiários do Bolsa Família gastam dinheiro com apostas esportivas

Pesquisa Datafolha indicou que 17% dos que recebem Bolsa Família dizem apostar ou já ter feito apostas esportivas on-line, as chamadas bets. Desses, 32% gastam em média R$ 100 ou mais por mês com a prática.

Recriado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no lugar do Auxílio Brasil, o Bolsa Família pagou um valor médio de R$ 680,61 às 21 milhões de famílias contempladas. Para ingressar no programa, a principal regra é que a renda de cada integrante do núcleo familiar seja de, no máximo, R$ 218 por mês.

A pesquisa foi divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo e ouviu 2.004 pessoas em 135 municípios brasileiros em 5 de dezembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais em um intervalo de confiança de 95%.

Leia os dados entre os recebem Bolsa Família:

Já fez ou costuma fazer apostas esportivas online, as chamadas bets?

já fez, mas não costuma fazer mais: 8%;

costuma fazer mesmo que de vez em quando: 9%;

nunca fez: 82%

Quanto você costuma gastar por mês, em média, com essas apostas esportivas online?

até R$ 30: 18%

de R$ 30 a R$ 50: 19%;

de R$ 50 a R$ 100: 28%;

mais de R$ 100: 32%.

Em outubro, uma pesquisa do site de entretenimento Mr. Jack mostrou que o futebol é o tema preferido de 85,7% dos apostadores do Brasil. Em 2º lugar, aparecem os que apostam no aviator (ou jogo do aviãozinho): 23,3%. Campo minado, por sua vez, é o preferido de 18,5% dos consultados. Já o basquete é citado por 14,3%.

Cada internauta pôde apontar mais de um tipo de modalidade. Ao todo, 2.690 apostadores foram entrevistados pela internet, de 1º de julho a 30 de agosto de 2023. A margem de erro é de 5 pontos percentuais.

POTENCIAL DE R$ 100 BI ATÉ 2026

O mercado de apostas esportivas e de cassinos on-line deve faturar mais de R$ 100 bilhões nos próximos 3 anos. A estimativa é da Fhoresp (Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo) e do IDT-CEMA (Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente).

As organizações estimam que o montante de R$ 100 bilhões a ser faturado pelas bets de 2024 a 2026 renda R$ 12 bilhões em impostos. A lei que regulamenta o tema foi sancionada por Lula no fim de 2023. Ficou estabelecido alíquota de 12% de arrecadação no mercado em tela.

Fonte: Poder360