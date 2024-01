Rio Acre continua subindo e pode chegar aos 12 metros ainda nesta segunda-feira

O nível do rio Acre continua subindo, em Rio Branco, e chegou a 11,60m na medição do meio-dia desta segunda-feira, 8. Em comparação com a leitura das 9h, houve um acréscimo de 18 centímetros. Já em comparação a medição das 6h, o aumento é de 38cm, segundo a Defesa Civil Municipal.

O Corpo de Bombeiros do Estado do Acre e seus 600 integrantes foram colocados em estado de atenção a partir de hoje, 8, em razão do aumento no nível das águas do rio Acre em Rio Branco. A decisão foi do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), coronel Charles da Silva Santos, depois de uma reunião com órgãos de monitoramento ambiental, na sala de situação da Defesa Civil Estadual.

O Boletim de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Acre, emitido na sexta-feira, 5, pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM), alertou para a subida do nível do rio que, mantidos os níveis de chuva esperados para o período, deve se aproximar da cota de alerta de inundação até o dia 20 de janeiro.

A cota de alerta do rio Acre em Rio Branco é de 13,50m, já a cota de transbordamento é 14m.