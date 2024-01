Grupo Racionais MC’s apronta o primeiro álbum de estúdio em dez anos

Por mais que o álbum anterior do quarteto, Cores & valores (2014), tenha causado menos impacto, sobretudo na comparação com os antecessores Raio X do Brasil (1993), Sobrevivendo no inferno (1997) e Nada como um dia após o outro dia (2002), um álbum dos Racionais MC’s é sempre um álbum dos Racionais MC’s pela importância que o quarteto tem na sedimentação do rap brasileiro ao longo dos anos 1990.