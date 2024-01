Mulher é ferida com vários golpes de faca após discussão em frente de residência

Por Davi Sahid

Uma tentativa de homicídio foi registrada na madrugada deste sábado, 20. Karen Lauane Paula de Souza, de 31 anos, foi ferida a golpes de faca na frente da residência do seu namorado situada na rua Almirante Tamandaré no bairro Isaura Parente em Rio Branco.

De acordo com relatos policiais, Karen estava em um bar no bairro Manoel Julião com o namorado e duas sobrinhas dele. Após pedirem um carro de aplicativo, o grupo chegou à casa do namorado de Karen, desencadeando uma discussão acalorada entre ela e as sobrinhas. Com os ânimos exaltados, uma das sobrinhas pegou duas facas, ameaçando a vida de Karen.

Percebendo o perigo iminente, o namorado interveio, jogando-se sobre Karen para protegê-la. Apesar disso, as agressoras conseguiram desferir nove facadas na vítima, oito na perna esquerda, uma na perna direita, além de uma laceração na perna esquerda. Após o ataque, as agressoras fugiram do local.

Populares prestaram socorro à vítima, acionando a polícia e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) . Karen foi atendida pelos Paramedicos e em seguida encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as informações e características das autoras do crime e fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-las, mas elas não foram encontradas.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e depois ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).