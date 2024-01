Governador Gladson Cameli assina convênio, entrega CNH Social e capacetes na cidade de Cruzeiro do Sul

O governador Gladson Cameli entregou neste sábado, 20, em Cruzeiro do Sul, 91 Carteiras Nacionais de Habilitação- CNH Social, 586 capacetes para os mototaxistas e assinou convênio com a prefeitura de Cruzeiro do Sul, para a construção de uma rotatória. O ato foi realizado no Teatro dos Náuas, que ficou lotado.

As Carteiras fazem parte das 22 mil CNH s que a gestão entrega em todo o Estado. Queila Silva, uma das beneficiadas com a CNH disse que com os R$ 750 que ganha do Bolsa Família, não conseguiria pagar pelo documento. Ela agradeceu. “É muito importante para as pessoas de baixa renda como eu que não posso pagar uma auto escola e as taxas para ter uma CNH. Uma economia de mais de R$ 1. 500″, citou.

Cameli disse que as CNHs tornam o trânsito mais seguro e oportunizam renda para os beneficiários.”A pessoa aprende a dirigir sabendo corretamente sobre as leis de trânsito e também pode arrumar um trabalho. Apoiamos as pessoas que precisam trabalhar como motociclistas”, citou Cameli.

Tainara Martins, diretora-geral do Detran, disse que o CNH Social é o maior programa social do órgão.”Este é o maior projeto social da história do Detran Acre e que muda a vida das pessoas, com novas oportunidades . É exemplo de cidadania garantindo segurança nas ruas e possibilidade de emprego e renda”, assegura ela.

Cada mototaxista ganhou 2 capacetes por meio do Projeto Motociclista Consciente. O governador anunciou ainda a isenção do Licenciamento e a doação dos coletes para a categoria.

Para o presidente da Associação da categoria em Cruzeiro do Sul, Adsom França, os capacetes e anúncios de Cameli, são de grande importância para eles. ” Fizemos economia de R$ 300 ganhando os capacetes. Vamos ganhar os coletes e a isenção do Licenciamento. Tudo isso são grandes avanços para todos nós”, agradeceu

Rotatória em parceria com a prefeitura

O governador Gladson Cameli e o Procurador da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Raphael Sanson, assinaram Convênio entre Detran e a gestão municipal, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SEMTRANS, para o repasse de R$ 700 mil. Os recursos serão investidos na construção de uma rotatória no encontro da Avenida 25 de Agosto com Avenida Copacabana , próximo ao 61º BIS.

Representando o prefeito Zequinha Lima no evento, o procurador da cidade afirmou que a rotatória vai facilitar a mobilidade naquela região. Ele afirma que medidas já estão sendo tomadas para iniciar a obra.