Motociclista colide contra poste de energia e vai parar no PS

Por Davi Sahid

O jovem Carlos Eduardo Asbeck Soares, de 22 anos, ficou ferido na tarde deste domingo, 21, após colidir com uma motocicleta em um poste de concreto de energia elétrica na travessa Capixaba no bairro Vila Acre em Rio Branco.

Segundo informações de familiares, Carlos Eduardo saiu de casa avisando o seu pai que iria trocar um dinheiro em algum comércio na região e enquanto trafegava em uma motocicleta modelo Honda CG 150, de cor vermelha, placa OVG-7701, na travessa Capixaba, no sentido bairro-centro, ao fazer uma curva perdeu o controle da direção da moto e colidiu contra o poste de concreto de energia elétrica. Com impacto Carlos Eduardo bateu a cabeça contra o poste de energia e desmaiou.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e enviaram uma ambulância de básica. Os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e em seguida pediram apoio da ambulância de suporte avançado. O paciente foi estabilizado e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Btanco, em estado de saúde. O Médico do SAMU, informou que o paciente estava com um sagramento ativo no ouvido, uma fratura de mandíbula e tendo perda de memória.

Os Policiais Militares do Batalhão de Trânsito não foram acionados e a motocicleta foi removida do local do acidente por familiares.