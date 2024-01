Detento monitorado é ferido a tiros no 2° Distrito e morre no Pronto-Socorro de Rio Branco

Por Davi Sahid

O detento monitorado por tornozeleira eletrônica Manoel Ferreira de Lima Filho, de 42 anos, vulgo “Landy”, foi ferido a tiros na madrugada deste domingo, 21, na rua Boulevard Augusto Monteiro, no Segundo Distrito de Rio Branco e morreu pela manhã no Pronto-Socorro de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Manoel estava trafegando em uma motocicleta, de cor preta, na rua Boulevard Augusto Monteiro, nas proximidades de uma sorveteria, quando foi abordado por criminosos em um veículo Voyage preto, que em posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros na direção do detento monitorado, que foi atingido com dois tiros no braço e um na região das costas. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Policiais Militares do 2° Batalhão que passavam pelo local encontraram Manoel ferido e acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Manoel ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo. Pela manhã deste domingo, “Landy” não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia acredita que o crime pode estar relacionado a um possível acerto de contas.

Manoel ainda chegou a relatar aos Policiais no local do crime, que ele teria ido cobrar um homem em uma distribuidora no Segundo Distrito e esse homem foi quem teria mandado efetuar os tiros.

O caso inicialmente segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).