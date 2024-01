Motoboy sofre múltiplas fraturas pelo corpo em acidente de trânsito, no bairro Xavier Maia na capital

O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira,(01), na Avenida Brasil, no Conjunto Xavier Maia, região da parte alta da Cidade.

Segundo informações repassadas, o motoboy identificado por André Rocha da Silva, de 22 anos, trafegava sua motocicleta Suzuki yes 125 de cor amarela, no sentido bairro/centro, quando um veículo I/Fiat 500 Cult de cor branca, conduzido por um homem identificado como, Regis Viana Maia, de 51 anos, seguia sentido contrário, foi fazer uma conversão à esquerda, quando houve a colisão frontal, o motoboy não teve como evitar a colisão, vindo a cair ao solo com o impacto. Após a colisão o condutor do carro permaneceu no local.

A viatura do suporte básico do SAMU foi acionada para socorrer a vítima, fizeram os primeiros atendimentos, que precisou acionar o Suporte Avançado do SAMU, que encaminhou a vítima até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Andre Rocha foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com fratura no braço direito e perna direita e fratura na bacia e múltiplas escoriações pelo corpo, seu estado de saúde é considerado estável. Porém pode se agravar.

O Policiamento de Trânsito (BPTRAN) foi acionado, esteve no local, isolaram a área para os trabalhos de perícia. Após os procedimentos, o veículo foi liberado e a moto foi entregue para amigos da vítima.