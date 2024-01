Garota de 15 anos leva tiro após brincar com arma de fogo com o namorado

Na tarde desta segunda-feira,(01), uma adolescente de 15 anos, ficou ferida com um tiro de raspão na cabeça, no Ramal do Breu, no bairro Belo Jardim 1, no segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações repassadas, a adolescente e o namorado, estavam manuseando uma arma de fogo, quando ocorreu um disparo acidental que acertou a cabeça da adolescente. Após o acidente, o namorado se evadiu do local, levando a arma de fogo.

A Viatura do Suporte Básico do SAMU foi acionada para socorrer a vítima, fizeram os primeiros atendimentos e encaminhou até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Policiais Militares estiveram no local, colheram algumas informações e em seguida fizeram patrulhamento na região, porém o autor não foi encontrado.

As investigações agora ficarão por conta da Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).