Governador Gladson Cameli celebra com o povo do Juruá a chegada de 2024

Marcos Santos/Secom

Pelo segundo ano consecutivo, foi proporcionada pelo governo do Estado e parceiros uma linda festa para o Vale do Juruá celebrar a chegada do ano novo. O governador Gladson Cameli juntou-se às milhares de pessoas que lotaram as dependências do estádio Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul, neste domingo, 31, para dar boas-vindas ao ano de 2024 durante o Réveillon da Família.

Gladson saudou seus conterrâneos, protagonizou momentos de interação e, demonstrando alegria e satisfação, realizou a contagem regressiva para a chegada de 2024. Ao lado de familiares, amigos, do secretário de Estado, Jonathan Donadoni, e de figuras de sua base governista, o chefe do Poder Executivo aproveitou a oportunidade para deixar uma mensagem de fé e esperança a todos.

“Meu povo, que essa nova jornada seja encarada com fé, união e com a certeza de que esse será o melhor ano das nossas vidas. Que cada um de vocês tenham orgulho de si, e que possamos unir forças para construir um Acre cada vez melhor. Nesse verdadeiro encontro das famílias, não somente do Juruá, mas de todo o estado, que todos possam sair daqui com as energias renovadas e com a esperança de viver num mundo de igualdades e mais próspero”, proferiu o governante acreano.

O espetáculo de boas-vindas ao novo ano contou com apresentações de artistas da região, queima silenciosa de fogos de artifício e teve como principal atração da noite o show da dupla sertaneja Diego e Victor Hugo. O público, que ultrapassou a marca de 40 mil presentes, agradeceu à organização pelos benefícios trazidos por meio do evento.

“Eu me sinto lisonjeada em receber na minha terra natal um evento de grande porte e numa data marcante, em que buscamos renovar a fé e esperança em dias melhores”, disse Naiarane Ferreira da Cruz, que circulava pelo local acompanhada de dois filhos.

Além de diversão, o momento gerou oportunidades ao empreendedorismo local. Ao todo, foram cerca de 50 vagas destinadas para comerciantes de comidas e bebidas, que faturaram uma renda para reforçar o orçamento familiar.

Gustavo Oliveira Silva, 19 anos, investiu na comercialização de água mineral. A expectativa dele é de angariar um bom lucro durante a festa. “O que eu ganhar aqui usarei para comprar um instrumento musical, que me possibilitará estudar e realizar alguns sonhos. Que venham mais momentos como esse”, pontuou.

O maior Réveillon da história do Juruá é fruto da união de esforços

O Réveillon da Família 2024, apontado como o maior da história do Juruá, é fruto de políticas conjuntas, ou seja, da união de esforços que nos últimos cinco anos trouxe avanços e importantes melhorias à vida dos quase 250 mil habitantes da segunda maior e mais populosa região acreana.

Neste ano, o evento realizado pela Associação Comercial e Empresarial de Cruzeiro do Sul (Acecs) teve como grandes parceiros o governo do Estado e a prefeitura local. “Os trabalhadores do nosso município são os que mais agradecem pelo sucesso do empreendimento, que fortaleceu a economia local, movimentando o comércio de confecções, das bebidas, além da indústria do entretenimento e a rede hoteleira. A Acecs se sente honrada por andar de mãos dadas com o governo do Estado na busca de melhorias para a região”, destacou Luiz Cunha, presidente da Acecs.

Atrações encantam os cruzeirenses

Quase nove horas de shows garantiram ao público entretenimento e muita diversão. A apresentação de Diego e Victor Hugo, que tem um dos estilos musicais mais ouvidos no país, encantou e propiciou momentos que ficarão arquivados na memória afetiva dos cruzeirenses. “Sou fã da dupla, conheço todas as canções deles. O show está maravilhoso. Todas as minhas expectativas foram atendidas”, avaliou Rutiely Silva de Almeida, fã declarada do estilo sertanejo.

O público também prestigiou o talento dos artistas da terra. A abertura de espaço aos trabalhos de músicos da região foi avaliada positivamente pelos presentes, que extravasaram alegria ao som do DJ Cleudo, Baixinho do Forró, Theo Lins, Alcicleia Mendonça e Pedro Martins.

Uma festa pensada nos detalhes

Os organizadores entregaram ao povo um megaevento, que foi planejado levando em conta os detalhes. Em parceria com o Estado, a prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Mobilidade de Trânsito, montou um esquema especial de trânsito, que organizou os trajetos que dão acesso à arena de shows, com o objetivo de evitar congestionamentos e garantir conforto e segurança às famílias que prestigiaram o evento.

A ideia, que surgiu com a realização da Expoacre Juruá, possibilitou o uso de corredor exclusivo para veículos de transporte público, que fizeram retorno na rotatória em frente ao estádio, com estacionamento reservado para cada categoria. Os demais condutores realizaram retorno na rotatória do posto de fiscalização da Polícia Militar, que fica próximo ao Igarapé Preto.

Além disso, foi feita identificação, por meio do uso de QR Code, dos veículos que utilizaram o corredor exclusivo para transporte de passageiros. A inovação possibilitou a identificação ágil e segura dos veículos, contribuindo para a organização e fluidez do tráfego no entorno da festa.

O uso do grande contingente de policiais, que estrategicamente atuaram em pontos distintos da arena, foi outra medida crucial que fez toda a diferença para garantir a passagem de ano segura e com paz aos cruzeirenses e turistas. Além disso, equipes fizeram rondas pelo município a fim de inibir práticas criminosas.