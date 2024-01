Moradores de Vila reclamam que bloqueador do sinal de celular em presídio atrapalha comunidade

O professor Adriano Queiroz é morador da Vila Jorge Kalume, que fica próximo ao Complexo Penitenciário de Rio Branco. Ocorre que a proximidade do local com a unidade prisional tem atrapalhado a vida de quem mora na comunidade.

O atrapalho, conta Adriano, acontece desde que foram instalados bloqueadores de celulares no presídio para evitar o contato de quem está preso com o lado de fora. Segundo Adriano, o bloqueador funciona onde não deveria, ou seja, do lado de fora.

“O sinal some ou é péssimo, fica bloqueado nas vilas aqui perto da penal. Se a gente precisar do Samu ou resolver algum problema, a gente não resolve. O que pedimos é que, eu já até me informei sobre isso, é que os bloqueadores funcionem apenas dentro do presídio”, conta Adriano.

O morador da Vila conta que o problema não é de hoje. “Desde que instalaram esses bloqueadores que a gente sofre com isso. O engraçado é que lá dentro, as pessoas dizem que os presos conseguem ligar e a gente que está do lado de fora é prejudicado. Tem morador que está comprando antena rural para conseguir se comunicar. Nessa região, moram mais de 500 pessoas que estão sendo prejudicadas”, explica Adriano.

O ac24horas procurou a direção do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN) para um posicionamento sobre o assunto e foi informado que uma equipe vai fazer a verificação do bloqueador e averiguar se o dispositivo está bloqueando o sinal de celular na comunidade.