Morador em situação de rua é atropelado e vai parar em estado gravíssimo no PS de Rio Branco

Por Davi Sahid

Um morador em situação de rua, conhecido na região como “Neguinho” foi atropelado na noite desta sexta-feira, 5, na Via Chico Mendes, nas proximidades do Batalhão de Trânsito (BPtran) no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, um motorista de aplicativo, identificado como Rafael, trafegava em um veículo modelo Gol, de cor vermelha, no sentido centro-bairro, quando inesperadamente “Neguinho” foi atravessar a rua e foi atropelado. Com o impacto, o morador em situação de rua colidiu a cabeça no para-brisa do carro e caiu no solo desmaiado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, uma ambulância básica foi enviada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos, sendo necessário pedir apoio de uma ambulância de suporte avançado. O paciente foi entubado, estabilizado e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, com um Traumatismo Crânio encefálico de natureza gravíssima.

O local do acidente foi isolado pelo Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia, em seguida o motorista de aplicativo foi liberado com seu veículo.