Calendário de pagamento dos servidores do Acre é divulgado; salário de janeiro cai dia 31

Mantendo a regularidade do pagamento aos servidores públicos, o governo do Acre, por meio das secretarias de Estado de Administração (Sead) e de Fazenda (Sefaz), divulgou, nesta sexta-feira, 5, o calendário anual de pagamento aos servidores estaduais ao longo de 2024.

O titular da Sead, Paulo Roberto Correia, reiterou o empenho do governo em manter o pagamento em dia, destacando a prioridade dada à transparência com o servidor público. “Por mais um ano, a Secretaria de Administração irá honrar o compromisso de efetuar os pagamentos em dia para os servidores do Estado, renovando nossa dedicação ao funcionalismo público e à economia do Acre”, afirmou.

O secretário de Fazenda, Amarísio Freitas, destacou o compromisso do governador Gladson Cameli em manter os salários em dia e, quando possível, antecipá-los. Freitas enfatizou que, embora seja uma obrigação do Estado, essa prática é uma conquista resultante do esforço conjunto da equipe de governo e da população que contribui com impostos.

O quadro da administração pública estadual conta com 37.911 servidores ativos, 14.418 inativos e 4.361 pensionistas, totalizando 56.690 beneficiários, que agora têm conhecimento das datas de recebimento de seus proventos ao longo do ano.

O pagamento de janeiro está agendado para o dia 31, podendo ocorrer adiantamentos.