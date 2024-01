Marido agride esposa e sua filha de um mês com vários socos na cabeça; bebê foi parar no PS

Por Davi Sahid

A mãe Nayane Souza de Aquino, de 25 anos e sua filha de um mês foram agredidas a socos na noite desta quarta-feira, 10, dentro de uma residência situada na Rua da Laranja, no bairro Mocinha Magalhães em Rio Branco. O autor das agressões é um motorista de aplicativo identificado como João Kassio Costa Lourenço, de 32 anos.

Segundo informações da Polícia, Nayane que é detenta monitorada por tornozeleira eletrônica estava em casa com seu filho de um mês, uma outra de 5 anos, quando o seu marido começou a agredi-la com socos nas costas e no supercílio, durante uma discussão. Não satisfeito em bater na mulher, o pai ainda esmurrou o bebê várias vezes na cabeça, causando hematomas. Após a ação o criminoso fugiu do local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos ao bebê e depois a mãe e em seguida os encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco, ambos em estado de saúde estável. A criança será submetida a uma tomografia do crânio para analisar se não houve alguma lesão no cérebro.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características e nome do agressor e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.