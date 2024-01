Homem sofre agressões e tem cabeça rachada no bairro Recanto dos Buritis

Por Davi Sahid e Denise Moreira

Wanderson Lima de França, de 34 anos, foi brutalmente agredido em via pública na tarde desta quarta-feira, 10, na travessa Maria Helena, no bairro Recanto dos Buritis no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações repassadas a reportagem, na noite desta quarta-feira, um cidadão não identificado encontrou Wanderson caído na via pública, colocou a vítima na carroceria de uma caminhonete e o levou até o Pronto Socorro de Rio Branco.

De acordo com informações recebidas, a vítima, conhecida por sua atitude agressiva no bairro, teria o hábito de confrontar os residentes locais.

A Polícia Militar do 2° Batalhão foi acionada para investigar o caso. Ao chegarem ao local, coletaram informações e solicitaram o atendimento do SAMU. Quando a equipe médica chegou, Wanderson já havia se evadido. Ele foi agredido por vários indivíduos não identificados, que fugiram do local.

Wanderson Lima foi encaminhado ao Setor de Traumatologia, apresentando fortes dores nas costas, nos braços e um corte profundo na cabeça. Seu estado de saúde é considerado estável.

A investigação agora está sob responsabilidade da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).