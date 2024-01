Kennedy Santos estreia na TV em novo Programa de Geraldo Luís, no domingo, 14

O videomaker Kennedy Santos, que faz sucesso no ac24horas há quase 6 anos, será destaque em rede nacional de televisão no próximo domingo, dia 14, na estreia do Programa Geral do Povo, apresentado pelo comunicador Geraldo Luís. O programa será exibido todos os domingos, ao vivo, a partir das 17:30 (horário de Brasília) e 15:30, no horário do Acre, na RedeTV!, e contará com a direç ão da consagrada Marlene Mattos.

Santos será responsável por levar histórias curiosas do Acre e do restante do Brasil para o Programa que promete ganhar o público nos domingos da TV. A primeira videorreportagem será contando a história de Francisco da Silva Oliveira, de 66 anos, mais conhecido pelo apelido de “Come-Cobra”, no município de Tarauacá, distante cerca de 400km da capital Rio Branco. Com o apelido curioso, o videomaker vai mostrar a casa que conta com uma ornamentação diferenciada e chama atenção de todo mundo que passa no local.

“Esse projeto é novo e vem sendo trabalhado a cerca de 2 meses com a produção da RedeTV, em especial pela diretora Marlene Matos que mantém contato comigo. Espero que o público da TV goste do nosso trabalho da mesma forma que curte na internet. Sou grato a Deus pela oportunidade, e principalmente pelo apoio do meu amigo Roberto Vaz, do ac24horas, que abriu uma janela para que o mundo pudesse ver o meu trabalho”, disse Kennedy.

O Programa

O novo programa de Geraldo Luís apresenta que chega na tela da RedeTV! o Geral do Povo, traz variedades, repleto de novidades, surpresas e diversão para toda a família. “É a realização de um sonho. Estou muito feliz por voltar aos domingos, que é o dia da família brasileira, o dia que eu amo. Agradeço a RedeTV! e a todos que torceram e rezaram por mim para que esse programa se tornasse realidade!”, destaca o comunicador, um dos nomes mais populares e admirados da televisão brasileira.

No Geral do Povo, o apresentador embarcará em uma jornada cativante pelos quatro cantos do país para compartilhar histórias inspiradoras e exemplos de perseverança, otimismo e coragem do povo brasileiro diante dos desafios que a vida impõe.

A atração reserva também uma boa dose de saudosismo com a homenagem de Geraldo a quadros consagrados, que marcaram época na história do entretenimento da TV aberta. O palco reunirá ainda convidados, atrações musicais, games divertidos e muitos prêmios, tudo para tornar o domingo especial e com a cara da família brasileira.

E a emoção não para! Geraldo Luís entrevistará artistas e personalidades em encontros intimistas que prometem envolver o público de casa, revelando histórias e particularidades pouco conhecidas de seus entrevistados. “O Geral do Povo terá grandes histórias, furos de reportagem, brincadeiras, grandes homenagens e o principal: a cara do povo na TV. E a cada domingo, um programa diferente. Nenhum domingo será igual ao outro. O povo vai se ver na tela da TV de novo!”, completa Geraldo.