Governo publica editais para 6.640 vagas no “Enem dos Concursos”; confira salários, datas

O governo federal publicou, nesta quarta-feira (10), os editais do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). A partir de agora é possível conferir as informações detalhadas, como requisitos para as vagas, salários, conteúdo programático, formas de inscrição, critérios de seleção, data e local das provas.

Pelo cronograma divulgado pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), o período de inscrições começa no dia 19 de janeiro e vai até 9 de fevereiro.

Os resultados devem ser divulgados em 30 de julho e o início das convocações em 5 de agosto.

As provas do concurso vão ocorrer em 220 municípios, no dia 5 de agosto.

Confira os editais

Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharia

Bloco 2 – Tecnologia, Dados e Informação

Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas

Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor

Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação

Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública

Bloco 8 – Nível Intermediário

Segundo o Ministério da Gestão, estarão isentos da taxa de inscrição:

•Inscritos do Cadastros Único (CadÚnico);

•Doares de medula óssea;

•Quem foi ou é bolsista do ProUni;

•Quem foi ou é financiado pelo Fies.

De acordo com o governo, também serão reservados percentuais para cotas específicas no concurso:

•5% do total de vagas de cada um dos cargos a candidatos com deficiência;

•20% a candidatos negros;

•30% das vagas para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) para candidatos de origem indígena.