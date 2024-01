Messi é eleito melhor jogador do mundo pela oitava vez no prêmio Fifa The Best

O argentino Lionel Messi, do Inter Miami, foi eleito o melhor jogador do mundo pela oitava vez na carreira. Ele venceu, nesta segunda-feira (15), o prêmio Fifa The Best, mas não compareceu à festa em Londres.

Messi, de 36 anos, superou o norueguês Erling Haaland, do Manchester City, e o francês Kylian Mbappé, do PSG.

O FIfa The Best leva em consideração o período entre 19 de dezembro de 2022 e 20 de agosto de 2023. Ou seja, após a Copa do Mundo de 2022, vencida pela Argentina com Messi como protagonista.

Desde então, o argentino deixou o PSG e rumou para o Inter Miami, da MLS, a liga dos Estados Unidos. Por lá, marcou 11 gols e deu cinco assistências em 14 jogos, sendo campeão da Leagues Cup.