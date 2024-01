GPOE assume segurança de bloco após tentativas de fuga em presídio do Juruá

O Grupo Penitenciário de Operações Especiais (GPOE) assumiu nesta segunda-feira, 15, a segurança do Bloco 7 do presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, onde estão as lideranças da facção Comando Vermelho.

O GPOE, que age em casos específicos nas unidades prisionais, foi acionado por causa das últimas tentativas do local.

“O GPOE está lá por conta das últimas tentativas de fuga. O Grupo foi acionado e ficará à frente, nos próximos dias, do comando do bloco 7, local onde ficam lideranças criminosas. A ideia é ver de perto a estrutura, ações, tudo. De forma preventiva”, explicou a Assessoria de Comunicação do Instituto de Administração Penitenciária do Acre- Iapen.

Houve descoberta de buracos em celas nos dias 21 e 27 de dezembro de 2023 e no dia 8 de janeiro deste ano. No total, 24 presos fugiriam das 3 celas do presídio Manoel Neri.

O Grupo Penitenciário de Operações Especiais – GPOE, foi criado em 2017 como um reforço na Segurança Pública do Estado. Entre as atribuições do Grupo estão a revista geral, escolta de presos de alta periculosidade, intervenção tática frente à situação de conflitos, rebeliões e motins nos estabelecimentos prisionais.