Laudo médico da Polícia Civil confirma que mulher grávida foi morta por estrangulamento

As suspeitas da polícia foram confirmadas através do laudo do médico legista da Polícia Civil, onde apontou que Luzia Costa, de 42 anos, então grávida de 8 meses, foi morta por estrangulamento no bairro da Conquista, no último dia 1° de janeiro de 2023, na capital. A informação foi divulgada pela delegada Kelcimara Firmino a TV 5 na manhã desta segunda-feira, 8.

SAIBA MAIS:

• Mulher grávida é encontrada morta ao lado do namorado após virada do ano

•Suspeito de matar grávida em Reveillon tem passagens pela polícia por violência doméstica

O principal suspeito pela morte de Luzia Costa, tem passagens pela polícia por violência doméstica. David de Oliveira Rodrigues é considerado foragido e é procurado pela desde a madrugada de 1º de janeiro como o principal suspeito pela morte da mulher. “A polícia está toda empenhada para localizar o autor e concluir as investigações”, declarou Firmino.

O advogado do suspeito, Romano Gouveia, contou na última semana que Rodrigues havia sido agredido e se posicionou pela inocência do seu cliente.

Após a mulher ter sido encontrada morta, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e levou a mulher já sem vida para o necrotério do pronto-socorro de Rio Branco, Apenas após a chegada do corpo no Instituto Médico Legal (IML) a família foi informada sobre as marcas de enforcamento encontradas em Luzia.