Suspeito de matar grávida em Reveillon tem passagens pela polícia por violência doméstica

O principal suspeito pela morte de Luzia Costa, de 42 anos, tem passagens pela polícia por violência doméstica. David de Oliveira Rodrigues é considerado foragido e é procurado pela desde a madrugada de 1º de janeiro como o principal suspeito pela morte da mulher, que estava grávida de oito semanas.

Ao filho da vítima, o suspeito disse que ela fez uso de drogas e teve uma overdose. Ela foi encontrada com marcas de enforcamento.

“Constam passagens dele por violência doméstica, outras agressões contra mulheres e outros crimes também. Após a morte, o corpo da Luzia foi encaminhado ao IML, o médico analisou e observou que foi morte por estrangulamento. Daí, a gente começou as investigações, ouvimos todo mundo, e o namorado foi indicado como suspeito”, disse a delegada Kelcinara Mesquita, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

De acordo com a delegada, as equipes seguem os esforços para localizar o suspeito. Luzia foi sepultada na manhã desta terça-feira (2), e deixa dois filhos. À produção da Rede Amazônica Acre, um amigo da família informou que Luzia estava em casa com o namorado na madrugada após o Réveillon, quando o filho chegou e chamou por ela. Ao perceber que a mãe não respondeu, ele foi até o quarto e percebeu que a mãe estava desacordada.

“Ele [o suspeito] escapou porque colocou um pacote de droga na cintura dela, para dizer que foi overdose. Foi por isso que ele escapou, e conseguiu fugir. Quando o filho dela a encontrou, ele disse que eles tinham usado droga e ela tinha sofrido uma overdose”, afirmou.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel em Urgência (Samu) foi acionada e levou a mulher já sem vida para o necrotério do pronto-socorro de Rio Branco, segundo o relato. Apenas após a chegada do corpo no Instituto Médico Legal (IML) a família foi informada sobre as marcas de enforcamento encontradas na mulher.