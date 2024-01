Itamaraty desaconselha visitas ao Machu Picchu, por conta de onda de protestos

As paralisações bloquearam o transporte ferroviário de Águas Calientes, cidade de onde saem ônibus que levam os turistas até o Machu Picchu.

Em comunicado, o Itamaraty desaconselha que turistas tentem entrar no distrito do parque por qualquer via – também é possível chegar ao sítio arqueológico por meio de uma trilha. Aos brasileiros que estão em Águas Calientes, o órgão pediu que os turistas entrem em contato com o Iperú, a entidade do governo peruano responsável pela assistência turística.

