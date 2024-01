Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (10/1)

Os contrastes

Data estelar: Lua quase Nova em Capricórnio

Da mais elevada e fraternal atitude ao mais abjeto e mesquinho dos comportamentos, tudo isso acontece agora mesmo, enquanto lês estas linhas, no âmbito de nossa humanidade, é isso que nós somos, o somatório de contrastes inexplicáveis, criando situações que de tão belas e inteligentes nos aproximam ao Divino, lado a lado de abominações tão horrorosas que são inaceitáveis até no quinto dos infernos.

E não penses que isso seja algo distante de ti, em cada um de nós esses contrastes convivem e nossa consciência precisa arbitrar esse estranho relacionamento, e as armas que herdamos de nossos ancestrais não parecem mais tão eficientes quanto antes, e assim estamos todos, em busca de instrumentos que nos permitam lidar com sabedoria, retidão e eficiência, com isso, que continuará acontecendo agora e sempre.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Quando mais se conquista, mais a alma teme perder o que conquistou, porque a perspectiva é real, muita gente levou tombos depois de ter feito grandes conquistas. Porém, nada disso importa, só importa viver.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Os pontos de vista são perspectivas que servem para nossa humanidade apreciar a realidade. Porém, a realidade é como um diamante lapidado, é um só, mas que pode ser apreciado através de suas diferentes facetas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Diante da iminência de você ter de fazer apostas muito arriscadas em nome de seus anseios, a alma fica oprimida pelo medo que sente. Não se preocupe exageradamente com isso, essa condição vai passar sem deixar rastros.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Os conflitos deveriam servir para nossa humanidade conquistar maior harmonia nos relacionamentos, porém, em muitos casos esses se transformam no destino principal, e as pessoas se acomodam em viver em conflito.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os instrumentos são extensões do poder humano, mas precisam ser utilizados com destreza, porque esses não funcionam por si sós, hão de ser manipulados pela nossa humanidade. Nunca se esqueça disso ao usar um instrumento.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Agora que sua alma tem fôlego suficiente para seguir em frente, é preciso fazer escolhas sábias, de modo a não se entusiasmar com caminhos atraentes e sedutores, mas que só significariam gastos e desgastes.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Antes de se lançar a fazer mudanças, é preciso concluir aquilo que está em andamento, porque se não houver fechamentos será muito mais difícil, depois, iniciar qualquer coisa nova. Um passo de cada vez, assim é melhor.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Muitas coisas acontecem e precisam de reflexão sincera e profunda de sua parte, para não passarem em brancas nuvens, como se nada tivessem a ver com o andamento de sua vida. É preciso refletir com sinceridade.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Seu conforto não há de ser incompatível com o conforto alheio, porque se de alguma maneira as discordâncias tomarem conta do ambiente, todo mundo envolvido sairá perdendo com isso, porque ninguém estará confortável.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Se você quiser apagar uma parte do passado, virar a página e começar um capítulo completamente novo, em vez de recorrer ao esquecimento, que seria duvidoso, procure arrancar de raiz essas memórias.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Estar no domínio de qualquer situação é ideal, porém, nem sempre isso é possível, e quando acontece de as coisas saírem do controle você precisa ter flexibilidade suficiente para não se atormentar demais com isso.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Renove os contatos, porque quanto mais ampla for a gama de pessoas que você possa contatar, maiores e melhores serão as chances de acontecer algo interessante nos próximos tempos. Tudo depende de bons contatos.