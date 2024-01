Homem é ferido a coronhadas ao reagir a assalto no 2° Distrito de Rio Branco

Por Savi Sahid

Deomar Ferreira Rodrigues, de 54 anos, foi agredido a golpes de coronhadas na cabeça durante um assalto em via pública na noite desta sexta-feira, 26, na rua Dr. Pereira Passos, no bairro 6 de Agosto no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares, Deomar estava caminhando na rua quando foi abordado por dois criminosos não identificado que estavam a pé, um dos bandidos em posse de uma arma de fogo anunciou o assalto e mandou que a vítima entrega-se a carteira e o celular. Deomar reagiu, não entregando os seus pertences e foi agredido com várias coronhadas na cabeça. Após cair ao solo os criminosos subtraíram o celular da vítima e fugiram. Mesmo ferido Deomar ainda conseguiu andar até a sua casa e pediu ajuda ao seu irmão.

Ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima a unidade de pronto atendimento (UPA) no segundo distrito de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local e após escolher as características dos bandidos fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

O caso será investigado pela Polícia Civil.