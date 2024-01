Homem é ferido com mais dez perfurações de faca e vai parar em estado gravíssimo no PS

Por Davi Sahid

Maicon de Lima dos Anjos, de 23 anos, foi ferido a golpes de faca em via pública na tarde desta sexta-feira, 26, na Rua Beija-Flor, no bairro Belo Jardim II no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Maicon foi encontrado ensanguentado por populares na frente de uma residência com várias perfurações de faca pelo corpo.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) uma ambulância basica foi enviada até ao local, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e em seguida pediram apóio da ambulância de suporte avançado. O paciente foi estabilizado encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo. Segundo a Médica do SAMU, Maicon estava com várias perfurações de faca na região do pescoço, cabeça e braços e precisou ser entubado.

O local aonde a vítima foi encontrada foi isolado pelos Policiais Militares do 2° Batalhão para os trabalhos do Perito em criminalística.

O caso inicialmente segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).