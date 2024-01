Lovisaro toma posse do cargo de Procurador-Geral de Justiça

Em solenidade no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (UFAC), o Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) realizou nesta sexta-feira, 26, a sessão solene de posse do procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro, do corregedor-geral, procurador Álvaro Luiz Araújo e os procuradores de justiça, Carlos Roberto da Silva Maia, Celso Jerônimo de Souza e Francisco José Maia como membros do Conselho Superior. Os empossados vão exercer os cargos no biênio 2024-2026.

Danilo Lovisaro do Nascimento foi reconduzido ao cargo de procurador-geral de Justiça, e o procurador de Justiça Álvaro Luiz Pereira, reeleito para o segundo mandato, sendo empossado como corregedor-geral. Em seu pronunciamento, Lovisaro expressou satisfação com o trabalho realizado no primeiro mandato, além de garantir empenho para que a instituição alcance novos objetivos, como a construção de uma sede única do órgão controlador.

“Nos dois anos que se passaram conseguimos construir coisas importantes dentro do Estado, como o fortalecimento da instituição e que nos próximos dois anos a gente consiga consolidar e ainda alcançar avanços fortalecendo o órgão e buscando o bem-estar da população”, ressaltou.

Presente na posse, o governador Gladson Cameli (PP) revelou satisfação com a reeleição de Lovisaro e garantiu que a sua gestão está empenhada no crescimento das instituições. “O Estado tem o compromisso cada vez mais do fortalecimento do nosso Ministério Público. Eu como governador busco uma instituição forte, respeitando sempre as instituições”, declarou Cameli.

O corregedor-geral, procurador Álvaro Luiz Araújo, enalteceu o espírito democrático do governador Gladson Cameli. “Todos os pleitos têm sido respeitados e nesse discurso venho apenas agradecer e prestar contas”, disse Araújo.

Tião Bocalom, prefeito da cidade de Rio Branco, também prestigiou a posse dos novos membros do Conselho Superior e destacou a parceria com Ministério Público nos últimos anos. “O Ministério Público tem sido parceiro, haja vista o trabalho que tivemos na alagação. O Ministério Público esteve o tempo todo com a gente, é isso nos dá mais tranquilidade para dizer que o nosso trabalho está transparente, dentro do que manda a lei”, comentou.

Marcaram presença no ato solene a desembargadora Eva Evangelista, o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), conselheiro Ribamar Trindade, conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Oswaldo D’Albuquerque e demais autoridades.

FOTOS: SÉRGIO VALE/ac24horas