Homem mata esposa a facadas em Tarauacá; familiares choram junto ao corpo da vítima

Na tarde desta quarta-feira, 24, um homem identificado como “Moreno da Banca” matou a companheira, de 17 anos, de nome Maria Marciana da Silva Oliveira, em Tarauacá, no interior do Acre.

Segundo as informações, por volta das 16 horas, no bairro Triângulo, Moreno da Banca, conhecido por vender bombons e cigarros no canteiro da Avenida Tancredo Neves, matou a vítima com múltiplas facadas.

A polícia militar foi a primeira autoridade a chegar ao local do crime, mas nada pôde fazer por Maria Marciana, que já estava morta. Familiares da vítima chegaram à cena do crime e se deitaram junto ao corpo lamentando a tragédia, aumentando a comoção de curiosos que se aglomeravam no local.

A polícia militar procura o autor do crime que, segundo informações do Blog do Aciolly, já tem antecedentes por ter assassinado um jovem no município de Feijó.