Colisão entre motocicleta e ônibus mata motociclista no Centro de Rio Branco

Por Davi Sahid

Um grave acidente de trânsito envolvendo uma colisão entre um ônibus (transporte coletivo da empresa Rico) e uma moto modelo Honda CG 160, de cor vermelha, tirou a vida de Francisco Adevilson da Silva Galdino, de 42 anos, na noite desta quarta-feira, 24, na Avenida Ceará, ao lado do Terminal Central no Centro de Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, Francisco Adevilson trafegava no sentido bairro-centro na avenida Ceará, quando avançou o sinal vermelho, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com ônibus que faz a linha Jequitibá/Shopping que trafegava no sentido centro-bairro. O motorista ainda fez uma manobra na tentativa de desviar o condutor da moto, mas não conseguiu evitar o acidente.

Com impacto, o motociclista colidiu fortemente no para-brisa do ônibus, sofreu um corte na região da testa, uma fratura na cervical e caiu desmaiado ao solo.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os Paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Francisco Adevilson que já se encontrava morto.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPTran) para os trabalhos de perícia.

Após o término o corpo de Adevilson foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A moto foi removida por um guincho e ônibus levado ao pátio da empresa Rico.

Motorista do ônibus foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para prestar esclarecimentos e foi liberado.