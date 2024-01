Com gol de André,Grêmio bate Brasil de Pelotas fora de casa e sobe na tabela

Renato fez três mudanças no intervalo e colocou mais titulares para reforçar a equipe – Soteldo e Cristaldo. O resultado foi quase imediato. Logo aos quatro minutos, André Henrique, que também ingressou no segundo tempo, obrigou bela defesa do goleiro em finalização de cabeça. Cristaldo, no rebote, perdeu a chance. Aos 19, o gol gremista. Villasanti fez a jogada pela esquerda e cruzou para o meio. O centroavante, com um toque, escorou para as redes. O Xavante esboçou uma reação com algumas chegadas. Na melhor delas, Tinga cobrou falta no ângulo, mas Marchesín pulou alto para evitar.