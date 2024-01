Palmeiras vence Santos em primeiro clássico do ano pelo Campeonato Paulista

O Palmeiras venceu o Santos por 2 a 1 neste domingo (28) pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O primeiro clássico da temporada aconteceu no Allianz Parque. Flaco López e Raphael Veiga marcaram para os donos da casa, enquanto Otero diminuiu para o Peixe.

Com o resultado, o Palmeiras chega a sete pontos e é líder isolado do grupo B. Mesmo com o revés, o Santos segue na liderança do grupo A com seis pontos.

Próximos Jogos

As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (30) pela quarta rodada do Paulistão. O Palmeiras visita o Red Bull Bragantino, enquanto o Santos enfrenta o Água Santa.