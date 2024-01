Com expulsões e gols nos acréscimos, Bangu e Vasco empatam pelo Campeonato Carioca

O Vasco voltou com tudo para o segundo tempo e em bonita jogada iniciada por Payet, Piton encontrou Praxedes livre na área para abrir o placar. A equipe de Ramón Díaz dominava a partida até que, aos 23, Canela chutou rasteiro de fora da área e Léo Jardim falhou no gol de empate do Bangu. A partir daí, o time do técnico França reagiu com bons chutes de Cleyton, que quase virou a partida. O zagueiro Felipe Soares recebeu o segundo amarelo e foi expulso, mas a ausência não prejudicou o desempenho de seu time. O jogo assumiu um ritmo frenético com boas chances dos dois lados. Vegetti e Rayan desperdiçaram oportunidades claras. E coube a Payet, em uma jogada individual, colocar o Vasco na frente com bonito gol nos acréscimos. Dois minutos depois, contudo, o árbitro apontou pênalti de Medel sobre Gabryel Freitas, que João Maranhão converteu. Para o Bangu, gosto de vitória. Já o Vasco saiu de campo muito insatisfeito com a arbitragem.