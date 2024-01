Na estreia de Scarpa, Atlético-MG goleia o Democrata pelo Campeonato Mineiro

A estreia do Atlético-MG em casa nesta temporada foi do jeito que o torcedor sonhava. Com goleada por 4 a 0, o time comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari despachou o Democrata, de Governador Valadares, neste domingo (28). Os gols foram de Mauricio Lemos, Zaracho, Edenilson e Hulk. O duelo foi disputado na Arena MRV e válido pela segunda rodada do Campeonato Mineiro.

O Alvinegro, agora com três pontos no Estadual, volta a campo no próximo sábado (3). O desafio será contra o rival Cruzeiro, também em casa, e o clássico terá apenas a torcida atleticana.

Mudanças no time

Comandante do Atlético-MG, Felipão promoveu três alterações no time, em relação ao derrotado pelo Patrocinense na estreia em 2024.

Na lateral direita, Saravia deu lugar a Mariano. No meio-campo, Pedrinho saiu para a entrada de Matías Zaracho. No ataque, o artilheiro Hulk, recuperado de problema intestinal, voltou para o posto de titular.

Scarpa relacionado

Único reforço anunciado pela diretoria em 2024, o meia Gustavo Scarpa foi relacionado por Scolari. O camisa 6, porém, iniciou o duelo entre os reservas.

Assim que entrou em campo para o aquecimento, o jogador de 30 anos teve o nome gritado pela torcida e foi bastante festejado na Arena MRV.

Início arrasador

A vitória atleticana começou a ser construída logo no início do duelo. Logo aos 9 minutos, Paulinho tocou para Hulk que cruzou na área e achou o uruguaio Mauricio Lemos. De cabeça, o zagueiro balançou a rede, abriu o marcador e anotou seu segundo tento em 2024: 1 a 0.

Aos 15, foi a vez do camisa 7 servir outro estrangeiro. Também pelo lado direito, ele achou Matías Zaracho e deu passe rasteiro para o argentino. Ele só teve o trabalho de deixar o dele: 2 a 0.

Pantera se expõe e leva o terceiro

Com o revés, o time de Valadares precisou se abrir. Ciente disso, o Galo passou a esperar o bote do adversário para explorar os contra-ataques. E deu certo.

Aos 41, o volante Edenilson funcionou como elemento surpresa. Com passe de Zaracho na marca do pênalti, ele não teve dificuldade para ampliar o placar: 3 a 0. Aos 26, o meio-campista já tinha desperdiçado oportunidade clara, quando a bola balançou a rede, mas pelo lado de fora.

Scarpa acionado!

Logo na volta do intervalo, Felipão acionou Gustavo Scarpa. O meia estava no aquecimento com os demais suplentes, quando foi chamado pelo preparador Cristiano Nunes. Assim que recebeu o comunicado, foi ao vestiário ouvir as orientações.

O camisa 6 entrou no lugar de Igor Gomes.

Massacre no início do segundo tempo

Assim como aconteceu nos primeiros minutos de bola rolando, no início do segundo tempo o Galo partiu para cima para ampliar o placar na Arena MRV.

A melhor chance foi de Hulk. Aos 11 minutos, ele chutou cruzado e acertou a trave esquerda.

Gol do craque

O Atlético-MG diminuiu o ritmo, mas chegou ao quarto gol com Hulk, aos 37. Pavón recebeu pela direita, arrancou em velocidade e atravessou passe para Hulk dominar e finalizar sem chances para o goleiro do Democrata: 4 a 0.