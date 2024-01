Governo vê energia nuclear como parte da transição verde e quer Angra 3 até 2028

Para o Ministério de Minas e Energia (MME), além de emitir pouco, a fonte nuclear vai diversificar a matriz e trazer segurança energética — visto que sua geração é estável e não depende de fatores externos.

A gestão ainda vê condições estratégicas para a fonte no Brasil, com reservas significativas de urânio e domínio tecnológico no ciclo de produção.

De acordo com dados reunidos pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a fonte nuclear representa cerca de 1,3% da matriz brasileira. Essa energia é gerada por duas usinas, Angra 1 e 2, que somam 1.990 megawatts de potência. Mundo afora, a fonte representa, em média, 5% da matriz.

Angra 3, terceira unidade da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, no Rio de Janeiro, terá potência de 1.405 megawatts e gerará 12 milhões de megawatts-hora anualmente — suficiente para atender 4,5 milhões de pessoas. Estima-se que, com a usina, a nuclear passará a representar 3% do consumo de energia no Brasil.