Com chuva de 51,5 milímetros, Rio Acre volta a subir na capital

A noite dessa sexta-feira, 12, foi marcada por muita chuva na capital acreana. Conforme a Defesa Civil, choveu em Rio Branco, 51,5mm.

A quantidade grande de chuva já começa a influenciar no comportamento do Rio Branco que voltou a subir. Apesar de na medição feita às 6 horas deste sábado, 13, o nível ser de 8,5m, o representa mais de um metro a menos do que o registrado no mesmo horário de ontem, 9,64m, durante a madrugada o nível já subiu.

“Foi muita chuva e apesar dessa chuva não ter acontecido em todos os municípios, ela também foi na mesma proporção na região da Transacreana, onde fica o Riozinho do Rola, que é o principal afluente do Rio Acre, aqui na capital acreana. A tendência é que continue subindo nas próximas horas”, afirma Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil na capital acreana.

Outra preocupação é em relação aos igarapés. Ainda de acordo com o coordenador, apesar de terem aumentado de nível, estão dentro da normalidade. “A preocupação existe, mas após o fim da chuva, os igarapés estão com muita água, mas dentro de suas calhas. Hoje pela manhã, vamos vistoriar cada um para verificar com mais precisão a situação nos bairros da nossa capital”, afirma Falcão.