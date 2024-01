Gladson Cameli deve trazer Fórum dos Governadores da Amazônia Legal em março

O governador Gladson Cameli e membros do alto escalão do governo do Estado fizeram uma reunião nessa quarta-feira, 24, para ajustar os preparativos para receber o Fórum dos Governadores da Amazônia Legal no mês de março em Rio Branco, no Acre.

Ao ac24horas, o chefe do executivo acreano revelou que o evento deverá ocorrer entre os dias 25 a 26 de março – sem local ainda definido pela gestão. O encontro tem o objetivo de promover discussões focadas na preservação da região amazônica. A reunião contou com a presença do secretário de planejamento, coronel Ricardo Brandão, o chefe da Casa Civil, Jonathan Donadoni e o chefe de gabinete do governador, coronel José Mesias.

Sobre o Fórum

O Fórum de Governadores da Amazônia Legal é um fórum anual dos governadores dos estados brasileiros que compõem a denominada Amazônia Legal, criado para discutir propostas comuns de desenvolvimento sustentável, que possam ser implementadas pelos nove estados que compõem a região.