Veja o que abre e o que fecha em Rio Branco no feriado prolongado do Dia do Evangélico

A capital Rio Branco terá o primeiro feriado prolongado do ano a partir desta sexta-feira (26). O governo do Acre o feriado do Dia do Evangélico, comemorado na terça-feira (23), e assim, o serviço público deve parar nesta quinta (25) e voltar somente no dia 29 do mesmo mês.

O feriadão não altera o atendimento nas unidades de saúde e outros serviços essenciais, por exemplo. Na Segurança Pública, as delegacias também devem seguir com o atendimento normal durante o feriado.



Órgãos públicos

A Organização em Centros de Atendimento (OCA) não vai funcionar na sexta (26) e o atendimento será retomado na segunda-feira (29). Da mesma forma ocorre no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e demais repartições públicas.

Já as unidades de atendimento em saúde, sendo elas o Hospital das Clínicas, atendimento médico especializado, serviço de apoio diagnóstico, setores de internação, centro cirúrgico, UTI, central de agendamento de cirurgias e hospital mantêm o funcionamento normal.

Judiciário

O Tribunal de Justiça não terá atendimento ao público no feriado estadual. O órgão, tanto no primeiro, quanto no segundo grau de jurisdição e área administrativa, vai funcionar apenas em regime de plantão para casos considerados urgentes como, por exemplo, liminar, habeas corpus, entre outros. Os prazos processuais que tenham início ou término nesses dias serão automaticamente prorrogados para segunda (29). No final de semana, será sob escala.

Correios e bancos

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Acre (Correios) informou que não haverá expediente na sexta (26).

A mesma coisa os bancos. De acordo com o Sindicato dos Bancários do Acre (Seeb-AC), as agências abriram na terça (23) e seguem o calendário estadual, suspendendo os serviços nesta sexta e retornando com os atendimentos na segunda.

Serviços pelos aplicativos digitais, internet banking e caixas eletrônicos vão continuar funcionando no feriado.

Via Verde Shopping

O Via Verde Shopping informou que o funcionamento na sexta também ocorre normalmente: na sexta (26), as lojas e a praça de alimentação funcionam das 10h às 22h. A mesma coisa no final de semana.

Em todos os dias, o cinema abre de acordo com a programação de filmes da semana.

Feriado prolongado

Neste ano, o estado terá seis “feriadões” prolongados, que ocorrem em janeiro, fevereiro, mês do carnaval, março, setembro e novembro.

O decreto com as datas foi assinado pelo governador Gladson Cameli e ressalta que os ‘feriados municipais regulamentados também serão considerados para os servidores públicos do Estado’.



