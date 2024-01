Adolescente é detido com 11,9 mil maços de cigarros contrabandeados no estado do Acre

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta quinta-feira, 25, um adolescente conduzindo automóvel com cigarros estrangeiros em Senador Guiomard/AC. Um adulto que prestava apoio em outro veículo foi preso. O flagrante aconteceu após uma ligação anônima recebida pelo número 191, o telefone de emergência da PRF.

Por volta das 7 horas, a PRF recebeu informação de que dois veículos estariam transportando ilícitos da fronteira até a capital, Rio Branco, na BR-317, próximos à cidade de Senador Guiomard. De imediato, uma equipe policial foi acionada para abordá-los. Pouco tempo depois, um dos carros foi avistado e os policiais ordenaram parada, que o condutor abaixasse os vidros e desembarcasse.

Foram apreendidos ao todo 11.930 maços de cigarros de marcas diversas, de origem estrangeira, e os dois veículos. Os indivíduos envolvidos foram encaminhados para a autoridade judiciária competente. O adulto, além do crime de contrabando, poderá responder por corrupção de pessoa abaixo de 18 anos de idade, de acordo com a Lei nº 12.015/2009 que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Para realizar denúncias sobre contrabando/descaminho, ligue 191.

Foi possível verificar diversas caixas de cigarros no interior do automóvel. O motorista era um jovem de apenas 17 anos e já havia sido apreendido com cigarros contrabandeados. Em seguida, quando a equipe policial estava indo até a Unidade Operacional de fiscalização (UOP01) para confecção do boletim de ocorrência, o outro carro da denúncia foi visualizado e alcançado. Os PRFs confirmaram que o motorista de 53 anos é reincidente pelo mesmo crime.