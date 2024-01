Frigorifico do Acre é selecionado e deve cumprir última etapa para exportar carne para China, diz Jorge Viana

O Nosso Frigorífico [Frisacre], o maior frigorífico do Estado do Acre, deve começar a exportar carne bovina para China ainda neste primeiro semestre de 2024 após passar por uma auditoria do governo chines que deve acontecer ainda neste mês de janeiro, última etapa para início das atividades. A informação foi confirmada pelo presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, na tarde desta terça-feira, 2 de janeiro. Ele informou que o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, o comunicou oficialmente a decisão do governo chines que selecionou 29 plantas em todo o Brasil já estão habilitadas para a exportação.

“O ministro Fávaro [Agricultura] ligou hoje e anunciou que o Frisacre [Nosso Frigorifico] está entre as 29 plantas que vão ser visitadas pelos chineses agora no mês de janeiro para habilitação. Então isso aí é quase o final da habilitação. Isso aí tem o trabalho do governo federal, tem o trabalho do Lula também e eu acho que para cá é uma notícia boa porque é a primeira vez na história que um frigorífico é habilitado para exportar para China. E aí as pessoas acham que eles não exportam, eles já exportam carne para vários lugares, mas pra China era o sonho, então, essa é a última etapa que está sendo vencida agora”, explicou Viana em entrevista exclusiva ao ac24horas.

CONFIRA A LISTA DOS 29 FRIGORÍFICOS SELECIONADOS PELO GOVERNO DA CHINA

Viana reforçou que essa é última vistoria do governo chines e ressaltou que a planta do Acre já está habilitada cumprindo todos os protocolos sanitários. “Eles vem dar uma olhada na planta que já está habilitada. É bom que se diga que a planta já está habilitada pelo governo brasileiro, pelas normas de saúde, de vigilância sanitária, do governo federal, do Mapa, senão não podia nem estar na lista, mas aí eles fazem uma visita para dar uma olhada se é aquilo mesmo que está escrito, não é que vão fazer novo, teste não, nada não. Eles vêm fazer uma visita e como eles vão visitar 28 plantas e aí terminando a visita certamente começa já a exportar ainda neste primeiro semestre. É uma conquista do Acre”, disse.

Ao ac24horas, Viana revelou que os proprietários do Nosso Frigorifico já identificaram possíveis comprados para a carne acreana em viagem recente a China e destacou o trabalho do governo Lula como fundamental para o feito inédito. “Quando eles foram lá já identificaram várias empresas com interesse de importar porque é carne é uma necessidade desses países. Então muito provavelmente, nesse semestre o Acre já vai estar exportando carne para China, porque o governo Lula abriu 70 mercados. Além da China, tem outros mercados também atrativos, então acho que é uma valorização que vai do do criador, produtor e vai até a industrialização, no caso o frigorífico, é uma política boa. Essa é uma parceria nossa com o ministro Fávaro. Eu estou na Apex, a gente tem uma parceria, ele mesmo hoje me agradeceu a parceria. A gente tem feito uma parceria porque é a presença do Brasil, das empresas, dos produtos lá fora e a Apex ajuda”, frisou.