Acre tem final de ano tranquilo nas estradas federais; com apenas um acidente

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou nesta terça-feira, 2, que o período entre o Natal e o Reveillon foi de extrema tranquilidade nas BRs 316, e 364, as estradas federais que “cortam” o Acre.

Conforme relatório, no período entre 22 a 25 de dezembro, a PRF fiscalizou 373 veículos, sendo que 102 autos de infração foram aplicados. Cerca de sete pessoas foram autuadas por consumo de álcool por recusa em fazer o teste do bafômetro.

Em relação aos acidentes, a PRF informa que apenas um acidente foi registrado, quando um motorista saiu da pista, sofrendo apenas ferimentos leves.

Já no período da Operação de Ano Novo, entre os dias 29 de dezembro e 1º de janeiro, a situação foi ainda mais tranquila e nenhum acidente foi registrado nas rodovias federais em território acreano.

Ao todo, a PRF fiscalizou quase 500 veículos, aplicando 115 autos de infração, sendo três por consumo de álcool ao volante.

Em todo o país, a Polícia Rodoviária Federal registrou queda no índice de morte nas rodovias federais. Nos quatro dias de atividades, foram registrados 725 acidentes. Destes, 193 considerados graves. O número de mortes caiu 25% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Ao todo, 56 pessoas morreram e 903 ficaram feridas no último feriado em acidentes nas rodovias federais.