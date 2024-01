Polícia Penal apreende 4 celulares no presídio Evaristo de Moraes em Sena Madureira

No último final de semana, o Presídio Estadual Evaristo de Moraes, localizado em Sena Madureira, foi alvo de duas tentativas consecutivas de contrabando de celulares. No sábado, policiais penais bloquearam a entrada de três telefones analógicos e um digital, além de vários carregadores, arremessados simultaneamente pela parte da frente da muralha. Apesar da ação coordenada, a distância tornou a tentativa infrutífera, e os aparelhos foram prontamente apreendidos após a intervenção dos policiais.

No domingo à tarde, uma segunda investida ocorreu quando um infrator, disfarçado com uma camisa do SANEACRE, aproximou-se da cerca frontal e lançou um embrulho contendo celular e carregador. Novamente, a ação foi bloqueada pela pronta resposta da polícia penal, resultando na apreensão do contrabando.

Em ambas as ocasiões, as autoridades atentaram para a importância da segurança nas unidades prisionais, destacando a eficácia das medidas adotadas para coibir comunicações não autorizadas. A constante vigilância e ação imediata dos policiais penais são fundamentais para manter a integridade do sistema carcerário e prevenir atividades ilícitas no interior do presídio.

Por Radar 104