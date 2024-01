Endividado com drogas, homem é sequestrado e agredido à ripadas na “Sapolândia” em Rio Branco

Por Davi Sahid e Denise Moreira

O dependente químico Felipe Silvestre Oliveira, de 24 anos, foi agredido a golpes de ripa após receber uma disciplina imposta por uma organização criminosa na noite desta terça-feira, 9. O crime aconteceu na região da Sapolândia no bairro Distrito Industrial em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Felipe Silvestre estaria devendo drogas e foi determinado pelo conselho da facção, que fosse dado um corretivo nele. A vítima foi sequestrada no bairro Calafate em um carro vermelho e levado para a Sapolândia no bairro Distrito Industrial, onde os criminosos em posse de ripas agrediram Felipe. Após ação os faccionados fugiram do local.

A vítima conseguiu fugir das mãos dos criminosos e foi encontrada por populares na Avenida Norte, no bairro Tucumã, e em seguida os autores da agressão tomaram rumo ignorado.

Populares acionaram a ambulância de suporte Básico do SAMU para socorrer a vítima e os Paramédicos o encaminharam até o Pronto Socorro de Rio Branco.

Felipe foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com uma fratura no braço esquerdo, um corte no braço direito , dois cortes na cabeça, escoriações na fase, suposta fratura nas duas pernas e um possível traumatismo craniano encefálico (TCE), seu estado de saúde é considerado estável, porém pode se agravar.

Policiais do 1° batalhão estiveram no local, e em seguida fizeram patrulhamento na região na tentativa de prender os criminosos, porém ninguém foi encontrado e o caso será investigado pela Polícia Civil.