Edital do “Enem dos Concursos” sai hoje com salários de até R$ 20 mil; veja como funciona

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) publica nesta quarta-feira (10) o edital do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), certame que selecionará 6.640 candidatos para cargos no governo federal.

No edital é possível encontrar informações essenciais, como blocos temáticos, conteúdos, critérios de classificação e desclassificação, lista de espera, cadastro de reserva, validade do certame, cronograma completo e composição das notas finais.

Junto do lançamento do edital, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, realizará uma coletiva em Brasília para detalhar os editais e as principais informações da avaliação nacional.

A ministra estará acompanhada por integrantes da equipe da pasta e da empresa responsável pela aplicação do concurso.

As inscrições do conhecido “Enem dos Concursos” vão de 19 de janeiro a 9 de fevereiro.

A proposta é que os participantes paguem uma única taxa e possam concorrer a várias vagas em órgãos diferentes, mas dentro de uma mesma área de atuação.

As provas serão aplicadas em 5 de maio, em 217 cidades de todos os estados do Brasil, com divulgação final dos resultados agendada para 30 de julho.

As vagas contemplam candidatos de níveis médio, técnico e superior, e tem como inspiração o modelo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O funcionamento é similar à prova feita anualmente por milhares de estudantes: uma única inscrição vale para vários órgãos, e os candidatos são classificados segundo suas notas.

Os aprovados deverão ser convocados para a posse em 5 de agosto.

Como funciona o concurso

O CPNU selecionará candidatos para 80 carreiras em mais de 20 órgãos públicos do governo federal, incluindo ministérios, fundações, agências reguladoras e institutos de pesquisa.

Há vagas para profissionais nos níveis médio, técnico e superior, com salários de até R$ 20 mil.

As carreiras estão divididas em oito blocos temáticos. No ato da inscrição, o candidato escolhe um dos blocos e indica sua ordem de preferência entre as carreiras daquela opção, assim como os estudantes indicam a ordem de preferência das universidades.

A prova conta com perguntas objetivas, comuns a todos os candidatos, e objetivas e dissertativas específicas do bloco escolhido.

A convocação para cada cargo é feita com base na nota dos aprovados.

Calendário do Concurso Nacional Unificado

•24/11/2023 — divulgação da banca;

•10/1/2024 — publicação do edital;

•19/1 a 9/2/2024 — inscrições;

•29/2/2024 — divulgação dos dados finais de inscrições;

•29/4/2024 — divulgação dos cartões de confirmação;

•5/5/2024 — aplicação das provas;

•3/6/2024 — divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e de redação;

•30/7/2024 — divulgação final dos resultados;

•5/8/2024 — início da convocação para posse e cursos de formação.

Distribuição das vagas

São 6.640 vagas distribuídas em 21 órgãos federais. Confira as repartições com maior número de oportunidades:

•MGI — 1.480 vagas;

•Ministério do Trabalho e Emprego para auditor fiscal do trabalho — 900 vagas;

•Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) — 742 vagas;

•Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) — 620 vagas;

•Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) — 502

•Ministério da Saúde — 220 vagas