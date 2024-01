Cumprindo pena, Suzane Von Richthofen dá à luz o primeiro filho e detalhe chama atenção

Nasceu na última sexta-feira (26/1), o filho de Suzane Von Richthofen com o médico Felipe Zecchini Muniz. Condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais e vivendo em regime aberto, a moça teve o bebê no Hospital Albert Sabin, em Atibaia, interior de São Paulo. As informações são do colunista Ullisses Campbell, do O Globo.

Segundo o jornalista, a criança se chamará Felipe, mesmo nome do pai, porém, não deve receber o sobrenome da mãe. O detalhe, que chamou atenção, foi um pedido da família do rapaz, que tem receio de o menino ficar marcado por conta do crime cometido por Suzane, que é um dos mais famosos do Brasil.

Campbell, que é autor do livro Mulheres Assassinas, que conta a história de Richthofen, Flordelis e Elize Matsunaga, ainda afirmou que os funcionários da unidade saúde onde Suzane pariu foram proibidos de fotografar e até de conversar com a paciente sobre outro assunto a não ser o nascimento da criança. Quem descumprisse a ordem seria demitido.

Suzane Von Richthofen teve o filho através de uma cesariana e ficou dois dias internada em observação.

Para quem não lembra, o caso aconteceu em 2002, após descobrirem que a tentativa de assalto na casa dos Richthofen, na verdade, foi um assassinato premeditado e arquitetado por Suzane, junto com seu ex-namorado, Daniel Cravinhos, e o irmão dele, Cristian Cravinhos, para ficar com a herança da família, avaliada em R$ 10 milhões na época do crime.

