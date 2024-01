Cruzeiro do Sul reduz mais de 50% o índice de dengue e intensifica campanha

De janeiro a novembro de 2022, foram registrados 1. 416 casos de dengue em Cruzeiro do Sul. Neste mesmo período em 2023, foram 657 casos, representando uma queda de 54% no número de casos da doença no município.

Os bairros com maior quantidade de mosquitos são o Aeroporto Velho, Cruzeirão, Telégrafo, Remanso, Cohab e Cruzeirinho.

Segundo o coordenador de Vigilância Entomológica, Leonísio Messias, a redução é resultado de um trabalho continuado de prevenção e controle da doença, que contou com a colaboração da população.

Ele alerta que o período chuvoso, que vai até março de 2024, é o mais crítico para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras doenças, como zika e chikungunya. Ressaltou que a vigilância entomológica está intensificando visitas domiciliares, orientações, distribuição de larvicidas e inseticidas e monitoramento dos casos nos bairros.

“A gestão municipal está atenta e atuando e conta com o apoio de todos para evitar uma epidemia de dengue em Cruzeiro do Sul. É o período que temos a tendência de termos o aumento dos casos, porque todo e qualquer pequeno recipiente que tiver no quintal com a chuva, se tiver o ovo do mosquito depositado ali, vai nascer o mosquito”, explica.

Para evitar um surto de dengue, Leonísio pede que a população continue cuidando dos seus quintais, eliminando ou tratando os possíveis criadouros do mosquito, como garrafas, pneus, caixas d’água e vasos de plantas. Ele também orientou que as pessoas que apresentarem sintomas de dengue, como febre, dor de cabeça, dor no corpo e manchas na pele, procurem uma unidade de saúde para fazer o diagnóstico e o tratamento adequados.

“É importante que a pessoa com os sintomas procure uma unidade de saúde. Com esses dados a gente realiza os bloqueios, que é com o motor costal, que é para eliminar aquele mosquito que está ali sobrevoando infectado”, afirmou.

A prefeitura de Cruzeiro do está preparando um mutirão de limpeza para eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti, para seguir com a redução de casos de dengue no município.