Mercado mantém projeção de alta de 2,92% do PIB de 2023, diz Boletim Focus

O Banco Central (BC) divulgou nesta terça-feira (2) o primeiro Boletim Focus do ano. Na publicação, o mercado manteve a projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2023 em 2,92% e para esse ano em 1,52%.

Considerando apenas as 65 respostas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa para o PIB no fim de 2023 também seguiu em 2,92%.

Há um mês, as projeções eram mais baixas, de 2,8% para 2023 e 1,5% em 2024.

Em relação a 2025, a mediana seguiu em 2%, ante 1,9% de quatro semanas antes. O Boletim ainda trouxe a estimativa de crescimento para 2026, que se manteve em 2% pela 21ª semana seguida.

O Ministério da Fazenda revisou em novembro sua projeção para o crescimento do PIB deste ano de 3,2% para 3%.

Para 2024, a estimativa da equipe econômica é de 2,2%.

Já no BC, a projeção atual também é de crescimento de 3% para 2023, mas de apenas 1,7% para 2024, conforme o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de dezembro.

No final do ano passado, o presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, disse estar mais otimista do que a estimativa apresentada pela própria instituição, que é preparada pela equipe técnica.

IPCA mais baixo

A expectativa para a inflação anual ficou praticamente estável no relatório desta terça-feira. A projeção para 2023 seguiu em 4,46%. Um mês antes, a mediana era de 4,54%. Para 2024, foco da política monetária, a projeção mudou levemente, de 3,91% para 3,90%. Há um mês, estava em 3,92.%.

Considerando as 100 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana para 2023 também permaneceu em 4,45%. Para 2024, a projeção de alta seguiu em 3,90%, considerando uma centena de atualizações no período.

As estimativas do Boletim Focus continuam acima do centro das metas para a inflação. Para 2023, a mediana está abaixo do teto da meta (4,75%), evitando o estouro do objetivo a ser perseguido pelo BC pelo terceiro ano consecutivo, depois de 2021 e 2022.

Nos outros anos, as expectativas estão dentro do intervalo e também superam o alvo central de 3%.

Os economistas do mercado financeiro aumentaram no Boletim Focus desta semana a expectativa para a inflação suavizada para os próximos 12 meses de 3,85% para 3,88%. Mesmo assim, a mediana está abaixo do nível de um mês atrás (3,92%).

Câmbio

O mercado manteve suas expectativas para o câmbio brasileiro, com poucas variações segundo o Focus.

A estimativa para o câmbio no fim de 2024 permaneceu em R$ 4,90 de uma semana para outra, ante R$ 5,03 de um mês antes. Para 2025, a mediana passou de R$ 5,05 para R$ 5,03, de R$ 5,10 de quatro semanas antes.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.

Com isso, o BC espera trazer maior precisão para as projeções cambiais do mercado financeiro.