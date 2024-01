Bandidos invadem casa ,mata um e deixa adolescente ferida a tiros em Rio Branco

Por Davi Sahid

O jovem Bruno da Silva Nascimento, de 19 anos, foi morto a tiros e sua namorada uma adolescente de 13 anos, ferida com três projeteis na madrugada deste domingo, 7, dentro de uma residência situada na Travessa Diógenes, no bairro Taquari no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Bruno e sua namorada estavam dormindo, quando três criminosos encapuzados pularam o muro da residência, arrombaram a porta, adentraram foram até ao quarto aonde o casal se encontrava e efetuaram vários que atingiram Bruno na cabeça e no peito. A adolescente de 13 anos, foi alvejada com um projétil no joelho, um no tornozelo e outro no pé. Após a ação os autores do crime fugiram do local correndo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e duas ambulâncias foram enviadas ao local, a adolescente recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. Já Bruno não resistiu aos ferimentos e morreu em cima da cama, sendo necessário apenas a Médica do SAMU atestar o óbito.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do 2° Batalhão para os trabalhos do Perito em criminalística. Após o término o corpo de Bruno foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A Polícia acredita que o crime foi motivado pela guerra entre organizações criminosas, informou ainda que Bruno era um dos suspeitos de ter ateado fogo uma residência em uma travessa situada na rua São Paulo na tarde de sábado, 6, que pertencia a um membro de uma facção.

O caso segue sob investigação dos Policiais Civis da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e depois ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).