Criminoso rompe aliança com facção, vai pra facção rival e têm casa incendiada

Por Davi Sahid

Dois criminosos não identificados incendiaram uma residência de madeira na tarde deste sábado, 6, em uma travessa situada na rua rua São Paulo, no bairro Taquari, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, a motivação do crime é que a casa pertencia a família de um faccionado que trocou sua facção pela organização criminosa rival, gerando revolta em seus antigos comparsas. O homem foi embora do bairro e deixou a residência com familiares.

A Polícia informou ainda, que na casa estava várias crianças e antes de a incendiarem os membros da facção forçaram as crianças presentes a saírem do imóvel. Após o crime os bandidos fugiram do local.

Vizinhos ao perceberem o fogo se aproximando de suas residências também de madeiras acionaram o Corpo de Bombeiros que conseguiu apagar as chamas antes que se alatrasse.

A família pediu auxílio à polícia para deixar o bairro em segurança.